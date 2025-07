Concert ou cinéma Saint-Léon

Concert ou cinéma Saint-Léon mercredi 30 juillet 2025.

Concert ou cinéma

Château de Montpeyroux Saint-Léon Allier

Début : 2025-07-30

fin : 2025-07-30

2025-07-30

Concert ou cinéma organisé par l’inter associations

Château de Montpeyroux Saint-Léon 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 08 21 82 00

English :

Concert or cinema organized by the inter-associations

German :

Konzert oder Kino, das von der Inter Association organisiert wird

Italiano :

Concerto o cinema organizzato dalle interassociazioni

Espanol :

Concierto o cine organizado por las interasociaciones

L’événement Concert ou cinéma Saint-Léon a été mis à jour le 2025-07-18 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire