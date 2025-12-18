[CONCERT] Ouest Side Story Couvent des Jacobins – Centre des congrès Rennes Samedi 24 janvier 2026, 18h00 Ille-et-Vilaine

8€, inscription au CMI Rennes, Réservé aux étudiants, doctorants et chercheurs internationaux des établissements membres du CMI Rennes.

Découvrez ou redécouvrez Gershwin et Berstein (West Side Story) avec l’Orchestre National de Bretagne et le BBC National Orchestra of Wales

Préparez-vous à être transportés par une expérience musicale à couper le souffle. L’ONB et le BBC National Orchestra of Wales, sous la direction de Ben Palmer, unissent leurs forces pour vous offrir une soirée exceptionnelle mêlant influences populaires, sonorités enjouées et rythmes entraînants. Jazz symphonique, Mambo et tubes de Broadway sont au programme !

**Programme :**

* Luke Styles – Concerto pour saxophone “Tracks in the Orbit”

* George Gershwin – An American in Paris

* Guillaume Saint-James – Concerto pour saxophone »Ruptures »

* Leonard Bernstein – West Side Story : Symphonic Dances

Infos pratiques

> Places limitées

> 8€

> Réservation au CMI Rennes avant le vendredi 16 janvier.

Réservé aux étudiants, doctorants et chercheurs internationaux des établissements membres du CMI Rennes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-24T18:00:00.000+01:00

Fin : 2026-01-24T20:30:00.000+01:00

1



Couvent des Jacobins – Centre des congrès couvent des jacobins, rennes Centre Rennes 35706 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

