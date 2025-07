Concert Ouïe Dire Entraygues-sur-Truyère

Concert Ouïe Dire Entraygues-sur-Truyère lundi 14 juillet 2025.

Concert Ouïe Dire

Entraygues-sur-Truyère Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-07-14

fin : 2025-07-14

Date(s) :

2025-07-14

Avec Nicolas Saunière à l’orgue et Emmanuelle Rodde au violoncelle

.

Entraygues-sur-Truyère 12140 Aveyron Occitanie

English :

With Nicolas Saunière on organ and Emmanuelle Rodde on cello

German :

Mit Nicolas Saunière an der Orgel und Emmanuelle Rodde am Cello

Italiano :

Con Nicolas Saunière all’organo e Emmanuelle Rodde al violoncello

Espanol :

Con Nicolas Saunière al órgano y Emmanuelle Rodde al violonchelo

L’événement Concert Ouïe Dire Entraygues-sur-Truyère a été mis à jour le 2025-06-27 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)