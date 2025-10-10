Concert Ourlet | Duo Pop Folk Le Bouillon du Coin – Café associatif du quartier Contrie-Durantière Nantes

Concert Ourlet | Duo Pop Folk Le Bouillon du Coin – Café associatif du quartier Contrie-Durantière Nantes vendredi 10 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-10 20:00 –

Gratuit : oui entrée libre et gratuite

Ourlet en concert, duo acoustique de reprises Pop-FolkLaissez-vous porter, dans une ambiance intimiste, par un set de reprises pop-folk. De Brassens à Johnny Cash en passant par Portishead, Emily Loizeau ou Leonard Cohen, OURLET tricote des mélodies simples, rythmées par des percussions profondes et deux voix qui suivent le fil.Entrée libre et gratuite – ouvert à tous et toutesLe Bouillon du Coin – café associatif animé et géré par des habitants du quartier Contrie Durantière à Nantes, avec le soutien de la ville de Nantes et de la CAF

Le Bouillon du Coin – Café associatif du quartier Contrie-Durantière Dervallières – Zola Nantes 44000