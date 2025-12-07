Concert Outre Gospel Wissembourg
Concert Outre Gospel Wissembourg dimanche 7 décembre 2025.
Concert Outre Gospel
Avenue de la Sous-Préfecture Wissembourg Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-12-07 15:00:00
fin : 2025-12-07
Date(s) :
2025-12-07
Assistez à ce concert exceptionnel sous la direction de Fanuel Apetcho. Plateau au profit de l’épicerie sociale.
Assistez à ce concert exceptionnel sous la direction de Fanuel Apetcho. Plateau au profit de l’épicerie sociale. 0 .
Avenue de la Sous-Préfecture Wissembourg 67160 Bas-Rhin Grand Est +33 6 04 47 70 39 cl_kolb@yahoo.fr
English :
Attend this exceptional concert conducted by Fanuel Apetcho. Set to benefit the social grocery store.
German :
Besuchen Sie dieses außergewöhnliche Konzert unter der Leitung von Fanuel Apetcho. Platte zu Gunsten des Sozialkaufhauses.
Italiano :
Assistete a questo eccezionale concerto diretto da Fanuel Apetcho. Organizzato a favore della drogheria sociale.
Espanol :
Asista a este excepcional concierto dirigido por Fanuel Apetcho. Organizado a beneficio de la tienda social de comestibles.
L’événement Concert Outre Gospel Wissembourg a été mis à jour le 2025-10-21 par Office de tourisme de l’Alsace Verte