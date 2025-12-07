Concert Outre Gospel

Avenue de la Sous-Préfecture Wissembourg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-12-07 15:00:00

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-07

Assistez à ce concert exceptionnel sous la direction de Fanuel Apetcho. Plateau au profit de l’épicerie sociale.

Assistez à ce concert exceptionnel sous la direction de Fanuel Apetcho. Plateau au profit de l’épicerie sociale. 0 .

Avenue de la Sous-Préfecture Wissembourg 67160 Bas-Rhin Grand Est +33 6 04 47 70 39 cl_kolb@yahoo.fr

English :

Attend this exceptional concert conducted by Fanuel Apetcho. Set to benefit the social grocery store.

German :

Besuchen Sie dieses außergewöhnliche Konzert unter der Leitung von Fanuel Apetcho. Platte zu Gunsten des Sozialkaufhauses.

Italiano :

Assistete a questo eccezionale concerto diretto da Fanuel Apetcho. Organizzato a favore della drogheria sociale.

Espanol :

Asista a este excepcional concierto dirigido por Fanuel Apetcho. Organizado a beneficio de la tienda social de comestibles.

L’événement Concert Outre Gospel Wissembourg a été mis à jour le 2025-10-21 par Office de tourisme de l’Alsace Verte