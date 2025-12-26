Concert Outsider Trio Thomas LELEU Rue du Collège Flers

Concert Outsider Trio Thomas LELEU

Rue du Collège Le FORUM Flers Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13 20:00:00

fin : 2026-02-13 22:00:00

Date(s) :

2026-02-13

Elu à 24 ans Révélation soliste instrumental de l’année aux Victoires de la Musique 2012, il est le premier tubiste de l’histoire à obtenir cette distinction. Considéré comme l’un des plus grands tubistes du monde, Thomas LELEU est également lauréat de nombreuses récompenses, Il se produit aujourd’hui dans de nombreuses salles en France et à l’international.

Thomas LELEU nous fait découvrir le tuba, instrument peu utilisé dans l’univers du jazz, en nous présentant son troisième album Outsider , accompagné de deux de ses musiciens. L’ensemble de cuivres du Conservatoire de musique de Flers Agglo aura le plaisir de partager la scène avec les artistes. .

Rue du Collège Le FORUM Flers 61100 Orne Normandie +33 2 33 66 48 88 conservatoire@flers-agglo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Outsider Trio Thomas LELEU

L’événement Concert Outsider Trio Thomas LELEU Flers a été mis à jour le 2025-12-26 par Flers agglo