CONCERT-OUVERTURE DE LA SAISON 2026 Moulin des Brasseurs Gatuzières

Gatuzières

CONCERT-OUVERTURE DE LA SAISON 2026

Moulin des Brasseurs Mas Prades Gatuzières Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 21:00:00

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-02

Ré-ouverture des portes du moulin des Brasseurs et premier concert de la saison avec le groupe Que tengo !

Ouverture du Bar et du point de vente de 10h à 00h. Concert à 21h. Participation au chapeau.

Ouverture de la saison 2026 du Moulin des Brasseurs

Le Moulin des brasseurs est ravi de ré-ouvrir ses portes et d’accueillir pour son premier concert de la saison le bombe énergique qu’est le groupe Que tengo !

Ce quartet montpelliérain délivre un cocktail détonnant de musique afrolatines et urbaines où la cumbia, la rumba et le soukous rencontrent la lourdeur du hip hip et la puissance lyrique de la chanson. Ses textes, poétiques et lucides, sont écrits en espagnol, français et arabe.

Une musique facile à danser, riche à penser !

Alors viens avec nous t’immerger dans leur univers explosif et dansant et fêtons l’ouverture du Moulin tous ensemble !

Les tireuses seront branchées avec un large choix de bières et softs à la pression!

Petite restauration faite maison et avec des produits locaux !

Ouverture du Bar et du point de vente de 10h à 00h. Concert à 21h.

Entrée libre, participation au chapeau. .

Moulin des Brasseurs Mas Prades Gatuzières 48150 Lozère Occitanie +33 4 48 50 00 83

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English :

Re-opening of the doors of the Moulin des Brasseurs and first concert of the season with the group Que tengo!

Bar and sales outlet open from 10am to midnight. Concert at 9pm. Participation by hat.

L’événement CONCERT-OUVERTURE DE LA SAISON 2026 Gatuzières a été mis à jour le 2026-04-08 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes