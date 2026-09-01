Concert : Ouverture de saison – Ensemble vocal Effervescence Salle Michel Vallery Montivilliers

Informations pratiques

Montivilliers

Concert : Ouverture de saison – Ensemble vocal Effervescence

Salle Michel Vallery 1 Rue Oscar Commettant Montivilliers Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 18:30:00

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-25

L’équipe du Service Culturel vous invite à découvrir les nouveaux rendez-vous qui rythmeront la saison culturelle 2026/2027.

Au programme, de nombreux anniversaires à célébrer : 200 ans de la photographie, « MILLENIUM – 2027, Année européenne des Normands », 80 ans du Hot Club de Jazz.

Musique classique qui revient en force cette saison, rock, humour, théâtre, spectacles jeune public, expositions, littérature… chacun chacune pourra élaborer son menu culturel à consommer sans modération.

Un concert de l’ensemble vocal Effervescence clôturera la soirée.

Tout public

Sur inscription .

Salle Michel Vallery 1 Rue Oscar Commettant Montivilliers 76290 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 30 96 58 billetterie@ville-montivilliers.fr

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English : Concert : Ouverture de saison – Ensemble vocal Effervescence

L’événement Concert : Ouverture de saison – Ensemble vocal Effervescence Montivilliers a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie