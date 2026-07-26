Informations pratiques

Bescat

Concert Oxford Voices Consort

Eglise Bescat Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 19:30:00

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

Déjà accueillis avec enthousiasme en Béarn en 2024 et 2025, les jeunes musiciens professionnels d’Oxford Voices Consort reviennent nous enchanter. Fondé et dirigé par Mark Shepherd — ancien choriste à Westminster Abbey, organiste réputé et chef de chœur formé à Oxford —, ce consort de quatre femmes et quatre hommes, issus des prestigieuses universités d’Oxford et Cambridge, offre un répertoire choral d’exception Tallis, Gibbons, Byrd, Allegri et bien d’autres, servis par des voix qui se croisent et s’entrelacent. Probablement rejoints par un violoncelliste et un hautboïste, déjà applaudis l’été dernier, ils vous promettent une parenthèse musicale rare et accessible il suffit de se laisser porter ! .

Eglise Bescat 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 12 18 20

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Oxford Voices Consort

L’événement Concert Oxford Voices Consort Bescat a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées