Concert Oxmo Puccino Rue Kerdiaoulig Moëlan-sur-Mer

Concert Oxmo Puccino Rue Kerdiaoulig Moëlan-sur-Mer samedi 21 février 2026.

Concert Oxmo Puccino

Rue Kerdiaoulig Centre culturel L’Ellipse Moëlan-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 20:30:00

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

Première partie Juste Shani.

Depuis 2019 et la sortie de son septième album, La Nuit du réveil, Oxmo Puccino s’était éloigné du micro et de la musique. 2025 marque un retour aux sources des choses le rap, pur et fier. Celui qui l’a porté maintes fois aux nues depuis Opéra Puccino, son premier opus. Le Black Barry White est en tournée dans toute la France pour célébrer les retrouvailles avec son public, annonciateur d’un ultime album en forme d’héritage pour un dernier au revoir à un public et à un mouvement avec lesquels il a tant partagé. Le poète du rap français promet d’embraser la scène de l’Ellipse et les coeurs ! .

Rue Kerdiaoulig Centre culturel L’Ellipse Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 2 98 39 71 00

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert Oxmo Puccino Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2025-08-06 par OT QUIMPERLE LES RIAS