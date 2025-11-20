CONCERT OXMO PUCCINO Montpellier

CONCERT OXMO PUCCINO

20 Rue de Verdun Montpellier Hérault

Tarif : 32.8 – 32.8 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-20

fin : 2025-11-20

Date(s) :

2025-11-20

Depuis 2019 et la sortie de son septième album, La Nuit du réveil, Oxmo Puccino s’était éloigné du micro et de la musique. 2025 marque un retour aux sources des choses le rap, pur et fier. Celui qui l’a porté maintes fois aux nues depuis Opéra Puccino.

Depuis 2019 et la sortie de son septième album, La Nuit du réveil, Oxmo Puccino s’était éloigné du micro et de la musique. 2025 marque un retour aux sources des choses le rap, pur et fier. Celui qui l’a porté maintes fois aux nues depuis Opéra Puccino.

Le Black Barry White sera en tournée dans toute la France pour célébrer les retrouvailles avec son public, annonciateur d’un ultime album en forme d’héritage pour un dernier aurevoir à un public et à un mouvement avec qui il a tant partagé. .

20 Rue de Verdun Montpellier 34000 Hérault Occitanie

English :

Since 2019 and the release of his seventh album, La Nuit du réveil, Oxmo Puccino had stepped away from the microphone and music. 2025 marks a return to the roots of things: rap, pure and proud. The kind of rap that has brought him so much acclaim since Opéra Puccino.

German :

Seit 2019 und der Veröffentlichung seines siebten Albums, La Nuit du réveil, hatte sich Oxmo Puccino vom Mikrofon und der Musik zurückgezogen. 2025 markiert eine Rückkehr zu den Wurzeln der Dinge: dem reinen und stolzen Rap. Der, der ihn seit Opera Puccino unzählige Male in den Himmel gehoben hat.

Italiano :

Dal 2019 e dall’uscita del suo settimo album, La Nuit du réveil, Oxmo Puccino si era preso una pausa dal microfono e dalla musica. il 2025 segna un ritorno alle sue radici: il rap, puro e orgoglioso. Il tipo di rap che gli ha portato tanti consensi dai tempi di Opéra Puccino.

Espanol :

Desde 2019 y el lanzamiento de su séptimo álbum, La Nuit du réveil, Oxmo Puccino se había tomado un descanso del micrófono y la música. 2025 marca el regreso a sus raíces: el rap, puro y orgulloso. El tipo de rap que le ha dado tantos elogios desde Opéra Puccino.

L’événement CONCERT OXMO PUCCINO Montpellier a été mis à jour le 2025-11-03 par 34 OT MONTPELLIER