Concert Oxmo Puccino + Papi Teddy Bear La Sirène La Rochelle

Concert Oxmo Puccino + Papi Teddy Bear

La Sirène 111 Boulevard Émile Delmas La Rochelle Charente-Maritime

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-20 20:00:00

fin : 2026-02-20

Date(s) :

2026-02-20

Depuis 2019 et la sortie de son septième album, La Nuit du réveil, Oxmo Puccino s’était éloigné du micro et de la musique. 2025 marque un retour aux sources des choses le rap, pur et fier. Celui qui l’a porté maintes fois aux nues depuis Opéra Puccino.

English : Concert Oxmo Puccino + Papi Teddy Bear

Since 2019 and the release of his seventh album, La Nuit du réveil, Oxmo Puccino had taken a break from the microphone and music. 2025 marks a return to the roots of things: rap, pure and proud. The kind of rap that has brought him so much acclaim since Opéra Puccino.

