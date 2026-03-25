Concert Öxxö Xööx Déhà Death Whore Chez Paulette

343 rue Régina Kricq Pagney-derrière-Barine Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-04-26 19:30:00

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Öxxö Xööx fusionne doom metal, néo-classique, gothique et électronique dans un univers visuel et spirituel unique. Porté par les voix d’Öxxö Xööx et Laure Le Prunenec, le projet transforme chaque concert en une cérémonie intense et cathartique.

Déhà, multi-instrumentiste et producteur bruxellois (Blackout Studio), présentera une version condensée de son album NETHERMOST, oeuvre majeure de funeral doom émotionnel. Une performance solo puissante et immersive.

Death Whore, groupe originaire de Nancy, mêle death metal, crust-punk et sludge avec une radicalité assumée. Leur premier album Blood Washes Everything Away (16 mai 2025) explore l’aliénation moderne à travers une musique brute, violente et sans concession.Tout public

15 .

343 rue Régina Kricq Pagney-derrière-Barine 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est contact@paulettepubrock.com

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English :

Öxxö Xööx fuses doom metal, neo-classical, gothic and electronica into a unique visual and spiritual universe. Driven by the voices of Öxxö Xööx and Laure Le Prunenec, the project transforms each concert into an intense, cathartic ceremony.

Déhà, multi-instrumentalist and producer from Brussels (Blackout Studio), will present a condensed version of his album NETHERMOST, a major work of emotional funeral doom. A powerful, immersive solo performance.

Death Whore, a band from Nancy, mixes death metal, crust-punk and sludge with a radical edge. Their debut album Blood Washes Everything Away (May 16, 2025) explores modern alienation through raw, violent, uncompromising music.

L’événement Concert Öxxö Xööx Déhà Death Whore Chez Paulette Pagney-derrière-Barine a été mis à jour le 2026-03-25 par MT TERRES TOULOISES