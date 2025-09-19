Concert • Paddy’s Craic Cervoiserie Cusset-Vichy Cusset

Cervoiserie Cusset-Vichy 78 Rue des Peupliers Cusset Allier

Début : 2025-09-19 20:00:00

fin : 2025-09-19

2025-09-19

.La Cervoiserie accueille le groupe Paddy’s Craic pour une soirée concert le vendredi 19 septembre 2025 dès 20h.

Cervoiserie Cusset-Vichy 78 Rue des Peupliers Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 36 09

English :

la Cervoiserie welcomes Paddy’s Craic for an evening concert on Friday, September 19, 2025, starting at 8pm.

German :

.La Cervoiserie empfängt die Band Paddy’s Craic für einen Konzertabend am Freitag, den 19. September 2025 ab 20 Uhr.

Italiano :

la Cervoiserie accoglie Paddy’s Craic per un concerto serale venerdì 19 settembre 2025 dalle ore 20.00.

Espanol :

la Cervoiserie da la bienvenida a Paddy’s Craic para un concierto nocturno el viernes 19 de septiembre de 2025 a partir de las 20:00 horas.

