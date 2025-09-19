Concert • Paddy’s Craic Cervoiserie Cusset-Vichy Cusset
Concert • Paddy’s Craic Cervoiserie Cusset-Vichy Cusset vendredi 19 septembre 2025.
Concert • Paddy’s Craic
Cervoiserie Cusset-Vichy 78 Rue des Peupliers Cusset Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-19 20:00:00
fin : 2025-09-19
Date(s) :
2025-09-19
.La Cervoiserie accueille le groupe Paddy’s Craic pour une soirée concert le vendredi 19 septembre 2025 dès 20h.
.
Cervoiserie Cusset-Vichy 78 Rue des Peupliers Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 36 09
English :
la Cervoiserie welcomes Paddy’s Craic for an evening concert on Friday, September 19, 2025, starting at 8pm.
German :
.La Cervoiserie empfängt die Band Paddy’s Craic für einen Konzertabend am Freitag, den 19. September 2025 ab 20 Uhr.
Italiano :
la Cervoiserie accoglie Paddy’s Craic per un concerto serale venerdì 19 settembre 2025 dalle ore 20.00.
Espanol :
la Cervoiserie da la bienvenida a Paddy’s Craic para un concierto nocturno el viernes 19 de septiembre de 2025 a partir de las 20:00 horas.
L’événement Concert • Paddy’s Craic Cusset a été mis à jour le 2025-09-15 par Vichy Destinations