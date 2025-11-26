Concert Pain Magazine + Ellah A. Thaun Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Havre

Concert Pain Magazine + Ellah A. Thaun

Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Tetris Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-26 20:00:00

fin : 2025-11-26

Date(s) :

2025-11-26

Ce concert est organisé dans le cadre du festival Les Femmes S’en Mêlent. Depuis 1997, LFSM s’attache à programmer des femmes artistes ou issues de la communauté LGBTQIA+, afin de leur donner un maximum de visibilité sur une scène musicale qui ne leur est pas toujours favorable.

Bien avant les débats sur la parité, LFSM a été, dès le début, une réponse à la sous-représentation des femmes dans la plupart des festivals devenant ainsi le premier événement international défendant la création musicale des artistes femmes.

> Pain Magazine [Electro/Rock]

Pain Magazine, c’est deux mondes qui entrent en collision pour former une nouvelle entité à trois têtes Birds in Row, Louisahhh et Maelstrom.

Vétéran de la scène post-hardcore, le trio français Birds in Row fait parler de lui pour ses performances féroces et son flow de paroles cinglantes. Issu de la scène techno industrielle, le duo techno franco américain Maelstrom et Louisahhh s’attache depuis 2013 à faire de la techno pour les punks . La collision de ces deux mondes est un quasi-accident une session studio au goût de voyons ce qu’il se passe , passant d’une idée de morceau à un album entier écrit en 16 jours. Pain Magazine combine ainsi les instrumentaux lourds et rauques de Birds in Row, les machines sensibles et précises de Maelstrom et les hurlements dérangés de Louisahhh. Préparez-vous pour une tempête de guitares et d’électronique !

> Ellah A. Thaun [Indie Rock]

Rôdant depuis 2012 entre les salles de concert les moins fréquentables de France et les recoins les plus sombres de bandcamp, Ellah A. Thaun a toujours dégagé quelque chose d’insaisissable. À travers un univers artistique d’une grande richesse, alliant musique pop expérimentale, poésie, littérature beat et iconographie occulte, le projet s’est forgé une fanbase fidèle qui suit désormais ses aventures sur des scènes de moins en moins confidentielles, au fur et à mesure que les tournées se font de plus en plus intenses. Ellah A. Thaun est un groupe pointu, mais certainement pas inaccessible, et c’est ce qui fait la force de son nouvel album The Seminal Record of Ellah A. Thaun puiser à la fois dans Coil et les Smashing Pumpkins, citer Throbbing Gristle mais aussi Nirvana, faire le grand écart entre Swans et les Beach Boys.

Réservation obligatoire. .

Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Tetris Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 00 38

English : Concert Pain Magazine + Ellah A. Thaun

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert Pain Magazine + Ellah A. Thaun Le Havre a été mis à jour le 2025-10-06 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie