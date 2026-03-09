Concert Clos des fées Paluel
Concert Clos des fées Paluel samedi 18 avril 2026.
Concert
Clos des fées 24 Chemin des Falaises Paluel Seine-Maritime
Début : 2026-04-18 18:30:00
fin : 2026-04-18
2026-04-18
Concert musique jazz et chaâbi
A 18h30 au clos des fées, gratuit, sur réservation .
Clos des fées 24 Chemin des Falaises Paluel 76450 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 99 25 46 reservations.closdesfees@mairie-paluel.fr
