CONCERT PAMBELÉ + SABOR A MI Sète vendredi 28 novembre 2025.

1469 quai des Moulins Sète Hérault

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Début : 2025-11-28

fin : 2025-11-28

2025-11-28

Pambelé, 7 musiciens qui explorent les connexions entre les musiques traditionnelles de la Caraïbe colombienne et les sonorités psychées occidentales.Ils font partie des grandes sensations fusion de ces dernières années et leurs membres collaborent avec des projets comme David Walters, Joao Selva, The Bongo Hop ou encore Totó La Momposina. .

English :

Pambelé, 7 musicians who explore the connections between traditional Colombian Caribbean music and Western psychedelic sounds.

German :

Pambelé, 7 Musiker, die die Verbindungen zwischen traditioneller Musik aus der kolumbianischen Karibik und westlichen Psychedelic-Klängen erforschen.

Italiano :

Pambelé, 7 musicisti che esplorano le connessioni tra la musica tradizionale caraibica colombiana e i suoni psichedelici occidentali.

Espanol :

Pambelé, 7 músicos que exploran las conexiones entre la música tradicional caribeña colombiana y los sonidos psicodélicos occidentales.

