Concert PAMMBELE Le Tram Maizières-lès-Metz

Concert PAMMBELE Le Tram Maizières-lès-Metz mardi 14 octobre 2025.

Concert PAMMBELE

Le Tram 1 Avenue Marguerite Duras Maizières-lès-Metz Moselle

Tarif : – – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2025-10-14 20:30:00

fin : 2025-10-14

Date(s) :

2025-10-14

L’incontournable Nancy Jazz Pulsations, festival de musiques actuelles, fait son grand retour du 4 au 18 octobre 2025. Le TRAM aura le privilège d’accueillir une halte du festival, le mardi 14 octobre à 20 h 30 avec le groupe Pambelé.

Pambelé fusionne traditions caribéennes colombiennes et psychédélisme des années 60 pour une expérience transculturelle immersive. Composé de sept musiciens expérimentés, Pambelé explore l’improvisation, la danse et le métissage rock, punk, pop avec l’héritage afro-caribéen pour un voyage sonore puissant.Tout public

15 .

Le Tram 1 Avenue Marguerite Duras Maizières-lès-Metz 57280 Moselle Grand Est +33 3 87 50 51 52 spectacles@maizieres-les-metz.fr.

English :

The not-to-be-missed Nancy Jazz Pulsations contemporary music festival returns from October 4 to 18, 2025. Le TRAM will have the privilege of hosting a stopover during the festival, on Tuesday October 14 at 8:30 p.m. with the group Pambelé.

Pambelé fuses Colombian Caribbean traditions with ’60s psychedelia for an immersive cross-cultural experience. Composed of seven experienced musicians, Pambelé explores improvisation, dance and the fusion of rock, punk and pop with Afro-Caribbean heritage for a powerful sonic voyage.

German :

Das unumgängliche Nancy Jazz Pulsations, ein Festival für aktuelle Musik, kehrt vom 4. bis 18. Oktober 2025 zurück. Die TRAM hat das Privileg, am Dienstag, den 14. Oktober um 20.30 Uhr mit der Gruppe Pambelé einen Zwischenstopp des Festivals einzulegen.

Pambelé verschmilzt kolumbianisch-karibische Traditionen mit der Psychedelik der 60er Jahre zu einer immersiven transkulturellen Erfahrung. Pambelé besteht aus sieben erfahrenen Musikern und erforscht Improvisation, Tanz und die Vermischung von Rock, Punk und Pop mit dem afro-karibischen Erbe zu einer kraftvollen Klangreise.

Italiano :

L’imperdibile festival di musica contemporanea Nancy Jazz Pulsations torna dal 4 al 18 ottobre 2025. Il TRAM avrà il privilegio di ospitare una tappa del festival, martedì 14 ottobre alle 20.30, con il gruppo Pambelé.

I Pambelé fondono le tradizioni caraibiche colombiane con la psichedelia degli anni ’60 per un’esperienza interculturale coinvolgente. Composto da sette musicisti esperti, Pambelé esplora l’improvvisazione, la danza e la fusione di rock, punk e pop con l’eredità afro-caraibica per creare un potente viaggio sonoro.

Espanol :

El ineludible festival de música contemporánea Jazz Pulsations de Nancy vuelve del 4 al 18 de octubre de 2025. El TRAM tendrá el privilegio de acoger una escala durante el festival, el martes 14 de octubre a las 20:30 h, con el grupo Pambelé.

Pambelé fusiona las tradiciones caribeñas colombianas con la psicodelia de los años 60 para ofrecer una experiencia intercultural envolvente. Formado por siete músicos experimentados, Pambelé explora la improvisación, la danza y la fusión del rock, el punk y el pop con la herencia afrocaribeña para crear un poderoso viaje sonoro.

L’événement Concert PAMMBELE Maizières-lès-Metz a été mis à jour le 2025-09-23 par DESTINATION AMNEVILLE