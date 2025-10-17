Concert Pangea Pop + Katubazka Saint-Étienne-de-Baïgorry

Concert Pangea Pop + Katubazka

Concert Pangea Pop + Katubazka Saint-Étienne-de-Baïgorry vendredi 17 octobre 2025.

Concert Pangea Pop + Katubazka

Bixentainea Saint-Étienne-de-Baïgorry Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-17
fin : 2025-10-17

Date(s) :
2025-10-17

Pangea Pop + Katubazka. Dans le cadre de la tournée de concerts de MusikaZuzenean   .

Bixentainea Saint-Étienne-de-Baïgorry 64430 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 45 56  basaizea@gmail.com

English : Concert Pangea Pop + Katubazka

German : Concert Pangea Pop + Katubazka

Italiano :

Espanol : Concert Pangea Pop + Katubazka

L’événement Concert Pangea Pop + Katubazka Saint-Étienne-de-Baïgorry a été mis à jour le 2025-10-06 par Office de Tourisme Pays Basque