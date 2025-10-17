Concert Pangea Pop + Katubazka Saint-Étienne-de-Baïgorry
Concert Pangea Pop + Katubazka Saint-Étienne-de-Baïgorry vendredi 17 octobre 2025.
Concert Pangea Pop + Katubazka
Bixentainea Saint-Étienne-de-Baïgorry Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-17
fin : 2025-10-17
Date(s) :
2025-10-17
Pangea Pop + Katubazka. Dans le cadre de la tournée de concerts de MusikaZuzenean .
Bixentainea Saint-Étienne-de-Baïgorry 64430 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 45 56 basaizea@gmail.com
English : Concert Pangea Pop + Katubazka
German : Concert Pangea Pop + Katubazka
Italiano :
Espanol : Concert Pangea Pop + Katubazka
L’événement Concert Pangea Pop + Katubazka Saint-Étienne-de-Baïgorry a été mis à jour le 2025-10-06 par Office de Tourisme Pays Basque