Concert pantoufles Montignac-Lascaux

17h 19h. Venez assister à un concert de musique de qualité avec vos propres chaussons. Tableaux d’une exposition , piano 4 mains, textes. Réservation en ligne. 10€ à 17€
Un concert pantoufles est un concert organisé chez l’habitant, généralement en milieu rural, pendant la saison froide, dans un endroit convivial. Les personnes qui assistent au concert viennent avec leurs propres pantoufles et s’installent confortablement pour profiter d’un moment de musique de qualité.
Au programme
Tableaux d’une exposition
Piano 4 mains de Bruno Rossignol et Elizabeth Herbin
Textes (récitant Jean-Yves Agard)
991 Chemin des Gardes Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine
English : Concert pantoufles
5pm 7pm. Come and enjoy a concert of quality music with your own slippers. Pictures at an Exhibition, piano 4 hands, texts. Online booking. 10? à 17?
