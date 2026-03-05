Concert pantoufles Montignac-Lascaux

Concert pantoufles

991 Chemin des Gardes Montignac-Lascaux Dordogne

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-08

17h 19h. Venez assister à un concert de musique de qualité avec vos propres chaussons. Tableaux d’une exposition , piano 4 mains, textes. Réservation en ligne. 10€ à 17€

Un concert pantoufles est un concert organisé chez l’habitant, généralement en milieu rural, pendant la saison froide, dans un endroit convivial. Les personnes qui assistent au concert viennent avec leurs propres pantoufles et s’installent confortablement pour profiter d’un moment de musique de qualité.

Au programme

Tableaux d’une exposition

Piano 4 mains de Bruno Rossignol et Elizabeth Herbin

Textes (récitant Jean-Yves Agard)

Réservation en ligne. .

991 Chemin des Gardes Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

English : Concert pantoufles

5pm 7pm. Come and enjoy a concert of quality music with your own slippers. Pictures at an Exhibition, piano 4 hands, texts. Online booking. 10? à 17?

