Concert: Pantxoa eta Peio Salle Lauga Bayonne

Bayonne

Concert: Pantxoa eta Peio

Salle Lauga 25 Avenue Paul Pras Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 27 – 27 – 38 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-11 20:00:00

fin : 2026-12-11 22:00:00

Date(s) :

2026-12-11

À la fin des années 1960 et au début des années 1970, chanter en euskara était une manière de lutter, et l’œuvre de Pantxoa et Peio a été le porte-voix de la défense de l’euskara, de la culture basque. En mettant en musique les textes de Manex Pagola, Telesforo Monzón, Manex Erdozaintzi-Etxart, Xalbador, et de nombreux autres auteurs, leurs chansons sont devenues des hymnes pour plusieurs générations.

Cette ultime tournée de Pantxoa eta Peio a été construite en mémoire de leurs années sur les scènes et les routes du Pays Basque en Iparralde comme en Hegoalde, à la rencontre des habitants. Ils ont choisi des lieux avec une valeur symbolique particulière.

Ils veulent profiter de cette tournée pour exprimer leur reconnaissance à celles et ceux qui ont organisé et soutenus leurs 1ers concerts, et chant .

Salle Lauga 25 Avenue Paul Pras Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 46 09 00

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English : Concert: Pantxoa eta Peio

L’événement Concert: Pantxoa eta Peio Bayonne a été mis à jour le 2026-04-19 par OT Bayonne