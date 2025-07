Concert Paolo Besson L’été à Châto Église Saint-Hugues Châteauneuf-sur-Isère

Concert Paolo Besson L’été à Châto Église Saint-Hugues Châteauneuf-sur-Isère vendredi 1 août 2025 20:30:00.

Concert Paolo Besson L’été à Châto

Église Saint-Hugues 3 Rue des Crozes Châteauneuf-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-08-01 20:30:00

fin : 2025-08-01

Date(s) :

2025-08-01

Venez assister au récital de Paolo BESSON dans le cadre de L’été à Châto !

Église Saint-Hugues 3 Rue des Crozes Châteauneuf-sur-Isère 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 83 88 accueil@chateauneufsurisere.fr

English :

Attend Paolo BESSON’s recital as part of Summer at Châto!

German :

Erleben Sie das Rezital von Paolo BESSON im Rahmen von L’été à Châto!

Italiano :

Venite a godervi il recital di Paolo BESSON nell’ambito di Estate a Châto!

Espanol :

¡Venga a disfrutar del recital de Paolo BESSON en el marco del Verano en Châto!

