Concert Paotred Pagan Route de Landouzen Le Drennec

Concert Paotred Pagan

Concert Paotred Pagan

Route de Landouzen Chapelle de Landouzen Le Drennec Finistère

2025-07-19 20:30:00

2025-07-19

2025-07-19

20 chanteurs bretonnants racontent à quatre voix la vie de la mer et des marins. Certains de ces chants sont très connus en Bretagne et en France comme Tri Martolod ou War bont an Naoned.

Des airs à danser du bord de mer (round) et des complaintes du pays Pagan (gwerz), ce pays de pêcheurs goémoniers et naufrageurs selon la légende, enrichissent leur répertoire. La mélodie et les paroles sont mises en valeur par la sobriété de l’accompagnement musical.

An 20 brezhoneger a gan e peder mouezh buhez tud an arvor. Lod eus ar c’hanaouennoù a zo anavezet mat e Breizh hag e Bro C’hall evel Tri Martolod pe War bont an Naoned.

Kanañ a reont dañsoù round ha gwerzioù eus ar vro Bagan, bro ar vezhinaerien hag ar beñseerien. Pinvidikaet e vez an tonioù hag ar pozioù gant sonerezh plaen ha plijus. .

