Concert Papagal place du village (extérieur) Saint-Agnan-en-Vercors

Concert Papagal place du village (extérieur) Saint-Agnan-en-Vercors lundi 14 juillet 2025.

Concert Papagal

place du village (extérieur) Place du village Saint-Agnan-en-Vercors Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-14 18:00:00

fin : 2025-07-14 20:00:00

Date(s) :

2025-07-14

Concert Papagal, Embarquez pour les Balkans avec Papagal ! Entre traditionnels revisités et composition originales

.

place du village (extérieur) Place du village Saint-Agnan-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 81 69 57 18 adrien.cabessa@gmail.com

English :

Concert Papagal, Embark on a Balkan journey with Papagal! A mix of revisited traditional music and original compositions

German :

Konzert Papagal, Begeben Sie sich mit Papagal auf den Balkan! Zwischen neu interpretierten Traditionen und Originalkompositionen

Italiano :

Concerto di Papagal, Intraprendete un viaggio nei Balcani con Papagal! Un mix di musica tradizionale rivisitata e composizioni originali

Espanol :

Concierto Papagal, ¡Embárcate en un viaje por los Balcanes con Papagal! Una mezcla de música tradicional revisitada y composiciones originales

L’événement Concert Papagal Saint-Agnan-en-Vercors a été mis à jour le 2025-06-26 par Office de Tourisme Vercors Drôme