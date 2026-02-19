Concert Papar’Oc Lucq-de-Béarn
Concert Papar’Oc Lucq-de-Béarn samedi 21 février 2026.
Concert Papar’Oc
Lucq Bieilh Lucq-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques
Tarif :
Date :
Début : 2026-02-21
fin : 2026-02-21
Date(s) :
2026-02-21
L’atelier des danses traditionnelles du Foyer Rural organise son bal gascon annuel. La soirée sera animée par le groupe Papar’Oc. .
Lucq Bieilh Lucq-de-Béarn 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 34 38 09
English : Concert Papar’Oc
L’événement Concert Papar’Oc Lucq-de-Béarn a été mis à jour le 2026-02-16 par OT Coeur de Béarn