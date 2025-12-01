Concert par Couleur Vocale

Sainte-Geneviève-des-Bois Loiret

Début : 2025-12-14 15:30:00

fin : 2025-12-14

2025-12-14

Concert de Couleur Vocale

Concert par Couleur Vocale à 15h30 à l’Espace Colette. Variété française. Participation libre au chapeau. Buvette pâtisseries .

Sainte-Geneviève-des-Bois 45230 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 92 55 73

English :

Couleur Vocale concert

German :

Konzert von Couleur Vocale

Italiano :

Concerto Couleur Vocale

Espanol :

Concierto Couleur Vocale

