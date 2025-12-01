Concert par Couleur Vocale Sainte-Geneviève-des-Bois
Concert par Couleur Vocale Sainte-Geneviève-des-Bois dimanche 14 décembre 2025.
Concert par Couleur Vocale
Sainte-Geneviève-des-Bois Loiret
Début : 2025-12-14 15:30:00
fin : 2025-12-14
2025-12-14
Concert de Couleur Vocale
Concert par Couleur Vocale à 15h30 à l’Espace Colette. Variété française. Participation libre au chapeau. Buvette pâtisseries .
Sainte-Geneviève-des-Bois 45230 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 92 55 73
