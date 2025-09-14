Concert par Francis Jacob : œuvres de A. P. F. Boëly (1785 – 1858) Saessolsheim (Bas-Rhin), église St-Jean Baptiste Saessolsheim

Concert par Francis Jacob : œuvres de A. P. F. Boëly (1785 – 1858) Saessolsheim (Bas-Rhin), église St-Jean Baptiste Saessolsheim Dimanche 14 septembre, 16h30 Entrée gratuite – libre participation (plateau à la sortie).

Francis Jacob est professeur d’orgue au Conservatoire de Strasbourg, concertiste (en solo ou au sein des ensembles Gli Angeli, Hathor Consort, Le Concert Royal…), directeur artistique de l’Association des Amis de l’Orgue de Saessolsheim.

L’orgue de Saessolsheim, construit par Bernard Aubertin en 1995 (ce concert s’inscrit dans le cadre des festivités du 30è anniversaire), est idéal pour l’interprétation de la musique baroque allemande, mais comme beaucoup de bons instruments, peut s’approprier aussi avec bonheur d’autres répertoires.

Le concert sera consacré à Alexandre-Pierre-François Boëly (19è siècle). Boëly ne fait pas partie des musiciens les plus connus de cette époque, il fuyait notamment les mondanités, ce qui a freiné sa carrière, mais pas son activité de compositeur. Il est un des premiers musiciens en France à s’intéresser à J. S. Bach.

Le programme proposé est représentatif de la variété et de la richesse de ce très beau répertoire.

Si vous souhaitez participer à un co-voiturage, comme passager ou conducteur, contactez l'Association des Amis de l'Orgue de Saessolsheim, qui essaiera de l'organiser. Co-voiturer c'est : faire des économies, une bonne démarche par rapport à l'environnement, simplifier le parking, peut-être faire des rencontres sympathiques… Renseignements, réservation : ASAMOS, par téléphone : 03 88 70 52 75 – 06 88 12 54 79 ; e-mail : asamos@orange.fr ; site : http://asamos.org – https://www.facebook.com/SaessolsheimConcerts/

Entrée gratuire – libre participation (plateau à la sortie).

Vidéos de Francis Jacob à l’orgue de Saessolsheim : [https://www.youtube.com/playlist?list=PLWrIK6sTZaNb_AfGLzP70pdKS57bW4u0M](https://www.youtube.com/playlist?list=PLWrIK6sTZaNb_AfGLzP70pdKS57bW4u0M)

Début : 2025-09-14T16:30:00.000+02:00

Fin : 2025-09-14T18:00:00.000+02:00

http://www.asamos.org/ asamos@orange.fr 06 88 12 54 79

Saessolsheim (Bas-Rhin), église St-Jean Baptiste Saessolsheim rue de l’église Saessolsheim 67270 Bas-Rhin