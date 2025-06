Concert par la Chorale Allegro – Saint-Gaultier 21 juin 2025 15:30

Indre

Concert par la Chorale Allegro Place de l’Église Saint-Gaultier Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21 15:30:00

fin : 2025-06-22

Date(s) :

2025-06-21

2025-06-22

La Chorale Allegro fête ses 35 ans à Saint-Gaultier avec 2 concerts !

Plus de 100 choristes à chaque concert vous ferons voyager en interprétant des chants du monde ! Avec la participation des chorales :

« Coeur de Brenne » de Mézières en Brenne ; « Les Voix de la Châtre » « Si on chantait » de Luant ; « L’ Air de rien » de Châteauroux. .

Place de l’Église

Saint-Gaultier 36800 Indre Centre-Val de Loire +33 6 43 23 84 85

English :

The Allegro Choir celebrates 35 years in Saint-Gaultier with 2 concerts!

German :

Der Chor Allegro feiert sein 35-jähriges Bestehen in Saint-Gaultier mit 2 Konzerten!

Italiano :

Il Coro Allegro festeggia il suo 35° anniversario a Saint-Gaultier con 2 concerti!

Espanol :

¡El Coro Allegro celebra su 35 aniversario en Saint-Gaultier con 2 conciertos!

L’événement Concert par la Chorale Allegro Saint-Gaultier a été mis à jour le 2025-06-13 par OT Vallée de la Creuse