Concert par la chorale Éclats de Voix Candé

Salle Beaulieu Candé Maine-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 20:30:00

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24 2026-01-25

Concert proposé par la chorale Éclats de Voix, les samedi 24 et dimanche 25 janvier 2026, à la salle Beaulieu de Candé.

Concert avec la Chorale Eclats de Voix sur le thème Le chant est libre ! et en seconde partie, la chorale LA CANTARIA de Saint-Mars-La-Jaille.

Vente de billet au bar Le Sporting Candé .

Salle Beaulieu Candé 49440 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 26 89 79

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Concert by the Éclats de Voix choir, Saturday January 24 and Sunday January 25, 2026, at the Salle Beaulieu in Candé.

L’événement Concert par la chorale Éclats de Voix Candé Candé a été mis à jour le 2026-01-16 par Office de tourisme Anjou bleu