Concert par la Maîtrise de Sainte-Croix de Neuilly Eaux-Puiseaux

Jeudi 23 avril EAUX-PUISEAUX Concert par la Maîtrise de Sainte-Croix de Neuilly. A 20h à l’église de l’Assomption de la Vierge.

François Polgár directeur musical.

Entrée libre, participation au chapeau.

Informations https://www.petitschanteurs.com/ .

Église de l’Assomption de la Vierge Eaux-Puiseaux 10130 Aube Grand Est

