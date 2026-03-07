Concert par la Maîtrise de Sainte-Croix de Neuilly Eaux-Puiseaux
Jeudi 23 avril EAUX-PUISEAUX Concert par la Maîtrise de Sainte-Croix de Neuilly. A 20h à l’église de l’Assomption de la Vierge.
François Polgár directeur musical.
Entrée libre, participation au chapeau.
Informations https://www.petitschanteurs.com/ .
Église de l’Assomption de la Vierge Eaux-Puiseaux 10130 Aube Grand Est
