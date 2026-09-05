Concert par la Musique des Grognard d’Épinal – Salle de l’Arsenal Salle de l’Arsenal Toul

Informations pratiques

Toul

Concert par la Musique des Grognard d’Épinal – Salle de l’Arsenal

Salle de l’Arsenal 15 Avenue du Colonel Péchot Toul Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-10-04 14:30:00

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-04

Les tambours résonneront comme au temps de l’Empire !

La Musique des Grognards d’Épinal prennent position pour un concert exceptionnel, organisé par le Président du Comité des Fêtes de Toul … qui, fidèle à l’esprit napoléonien, mènera lui-même la troupe en tant que tambour-major !

Uniformes, cuivres éclatants et rythmes impériaux vous transporteront au coeur des grandes heures de l’Histoire.

Amateurs de Napoléon, passionés de musique ou simples curieux : venez vivre cet après-midi comme une véritable campagne … musicale !

Un concert accessible à tous, que vous soyez amateur de musique d’harmonie, curieux de découvrir notre univers, ou simplement à la recherche d’un moment à partager en famille ou entre amis.

Entrée gratuite – participation au chapeauTout public

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Salle de l’Arsenal 15 Avenue du Colonel Péchot Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est sgsecretariatducdftoul@gmail.com

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English :

The drums will resound just as they did in the days of the Empire!

The Musique des Grognards d’Épinal is taking the stage for a special concert organized by the President of the Toul Festival Committee… who, true to the Napoleonic spirit, will personally lead the band as drum major!

Uniforms, gleaming brass instruments, and imperial rhythms will transport you to the heart of history’s greatest moments.

Napoleon enthusiasts, music lovers, or anyone simply curious: come experience this afternoon as a true musical campaign!

A concert open to everyone, whether you’re a fan of wind band music, curious to discover our world, or simply looking for a moment to share with family or friends.

Free admission—donations welcome

L’événement Concert par la Musique des Grognard d’Épinal – Salle de l’Arsenal Toul a été mis à jour le 2026-09-05 par MAISON DU TOURISME TERRES TOULOISES