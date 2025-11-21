Concert par la Musique Municipale de Châteauroux

9 Imp. de la Plaine des Chézeaux Saint-Gaultier Indre

Début : 2025-11-21 20:30:00

fin : 2025-11-21

2025-11-21

Concert par l’Orchestre d’Harmonie de la Musique Municipale de Châteauroux organisé par L’ Office cantonal de culture et des loisirs de Saint-Gaultier. Direction par Mariana Garciagodoy Cervantes.

La première partie sera assurée par la Chorale locale Allegro !

Nous vous attendons nombreux pour ce rendez-vous musical et de partage ! .

9 Imp. de la Plaine des Chézeaux Saint-Gaultier 36800 Indre Centre-Val de Loire musique.chateauroux@gmail.com

English :

Concert by the Orchestre d’Harmonie de la Musique Municipale de Châteauroux organized by the Office cantonal de culture et des loisirs de Saint-Gaultier. Conducted by Mariana Garciagodoy Cervantes.

German :

Konzert des Blasorchesters der Stadtmusik von Châteauroux, organisiert vom kantonalen Amt für Kultur und Freizeit von Saint-Gaultier. Leitung: Mariana Garciagodoy Cervantes.

Italiano :

Concerto dell’Orchestre d’Harmonie de la Musique Municipale de Châteauroux organizzato dall’Office cantonal de culture et des loisirs de Saint-Gaultier. Diretto da Mariana Garciagodoy Cervantes.

Espanol :

Concierto de la Orchestre d’Harmonie de la Musique Municipale de Châteauroux organizado por la Office cantonal de culture et des loisirs de Saint-Gaultier. Bajo la dirección de Mariana Garciagodoy Cervantes.

L’événement Concert par la Musique Municipale de Châteauroux Saint-Gaultier a été mis à jour le 2025-11-18 par OT Vallée de la Creuse