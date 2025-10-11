Concert par l’Association des Amis des Orgues de Péronne, Moislains et Epehy Péronne

Concert par l’Association des Amis des Orgues de Péronne, Moislains et Epehy

Rue Saint-Jean Péronne Somme

2025-10-11 20:30:00

2025-10-11 22:30:00

2025-10-11

Dans le cadre enchanteur de l’église Saint Jean-Baptiste, laissez-vous emporter par un concert d’orgue aux sonorités majestueuses. Un moment musical unique, mêlant répertoire classique et émotion spirituelle, où les voûtes résonnent au rythme de l’instrument roi. Une expérience intime et vibrante, à ne pas manquer. 7 .

Rue Saint-Jean Péronne 80200 Somme Hauts-de-France

