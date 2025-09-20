Concert par le chœur de chambre Les Divertissements Église protestante unie Boulogne-Billancourt

Concert par le chœur de chambre Les Divertissements Samedi 20 septembre, 17h00 Église protestante unie Hauts-de-Seine

Entrée libre

Dirigé par Olivier Plaisant depuis 20 ans, le Chœur de Chambre Les Divertissements est une formation d’une vingtaine de chanteurs confirmés. Elle a pour vocation l’exploration du répertoire choral de chambre a cappella ou avec petit effectif instrumental. Ses productions abordent le répertoire baroque (Monteverdi, Bach, Telemann, Charpentier, Campra…), classique et romantique (Mozart, Rossini, Brahms, Schumann, Mendelssohn, Liszt, Taneiev…), ainsi que la musique du XXème siècle (Poulenc, Kodaly, Ligeti…) et celle de notre temps (Maalouf, Moultaka, Pärt…). Le chœur se produit régulièrement à Paris. Il est en résidence au Billettes depuis septembre 2024.

Le programme proposé est le suivant :

Première partie :

Arvo Pärt (1935-)

Da Pacem Domine

Maurice Duruflé (1902-1986)

Tantum ergo

Francis Poulenc (1899–1963)

Salve Regina

Henri Purcell (1659-1695)

Man that is born of a woman

Karol Beffa (1973-)

Media Vita

Ola Gjeilo (1978-)

Pulchra es

Deuxième partie :

Paul Hindemith (1895-1963)

La biche

Un cygne

Puisque tout passe

Printemps

En hiver

Verger

Francis Poulenc (1899-1963)

Margoton va t’a l’iau

Pilons l’orge

Ah ! mon beau laboureur

Reynaldo Hahn (1874-1947)

Vivons mignarde

Pleurez avec moi

En vous disant adieu

Troisième partie :

Camille Saint-Saëns (1835-1921)

Calme des Nuits

Les fleurs et les arbres

Des pas dans l’allée

Romance du soir

Église protestante unie 117 rue du Château 92100 Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt 92100 Les Princes-Marmottan Hauts-de-Seine Île-de-France 01 48 25 56 16 https://boulogne92.epudf.org/ https://www.facebook.com/epuboulognebillancourt Nous sommes protestants c’est-à-dire d’un mouvement remontant au XVIe siècle qui revient aux sources en mettant la Bible au centre, réforme l’Eglise pour plus d’authenticité, prône l’égalité de tous les êtres humains devant Dieu, hommes et femmes, et qui affirme que le message de Jésus s’adresse à tous sans distinction de sexe, d’origine, d’orientation sexuelle.

Implantée à Boulogne depuis 1872, les réunions ont lieu d’abord au 117 route de la Reine, puis au 39 rue de la Paix. En 1897 le temple est construit à son emplacement actuel.

Notre paroisse est membre de l’Église protestante unie de France. Métro ligne 10 : Boulogne-Jean Jaurès

Bus ligne 52 : Jean-Jaurès

Bus ligne 123 : Jean Jaurès – Métro

Bus ligne 72 : Route de la Reine Jean-Jaurès

