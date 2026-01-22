Concert Par le gast

5 Rue Saint-Salvy Ambrugeat Corrèze

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

2026-02-07

Concert Rock indie pop psychédélique

Tantôt pop douce et intimiste, tantôt toute en ruptures et sursauts rock, la musique de PAR LE GAST tente à son échelle de défricher de nouveaux territoires sonores, cherchant la lumière en s’échappant par la fenêtre, à l’écart des sensations déjà entendues. Loin d’une approche savante, Par Le Gast revendique le bricolage comme mode opératoire, passant au tamis de la production bedroom et de ses accidents des influences navigant entre le rock indie anglo-saxon des années 1990 et 2000 (on pense à Deerhoof, PJ Harvey ou Stereolab), et la pop d’avant-garde des années 70-80 (Laurie Anderson ou Brian Eno). pour donner naissance à une musique mélodique et oblique, traversée d’une envie de transcender les codes.

Participation libre

Bar et petite restauration sur place .

5 Rue Saint-Salvy Ambrugeat 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

L’événement Concert Par le gast Ambrugeat a été mis à jour le 2026-01-19 par Office de Tourisme de Haute Corrèze