Concert PAR LE GAST La Ruelle Ségur-le-Château

Concert PAR LE GAST La Ruelle Ségur-le-Château samedi 18 octobre 2025.

Concert PAR LE GAST Samedi 18 octobre, 21h00 La Ruelle Corrèze

3 tarifs: 5€ – 10€ – 15€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-18T21:00 – 2025-10-18T23:00

Fin : 2025-10-18T21:00 – 2025-10-18T23:00

Tantôt pop douce et intimiste, tantôt toute en ruptures et sursauts rock, la musique de PAR LE GAST tente à son échelle de défricher de nouveaux territoires sonores, cherchant la lumière en s’échappant par la fenêtre, à l’écart des sensations déjà entendues.

La Ruelle 3 Avenue du Château 19230, SÉGUR-LE-CHÂTEAU Ségur-le-Château 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine https://www.laruellesegur.com/ [{« type »: « phone », « value »: « 06 52 32 53 24 »}] CAFÉ | RESTAURANT | ÉPICERIE | MULTISERVICE | SPECTACLES | PRODUCTIONS CULTURELLES

Concert PAR LE GAST – pop rock indé Concert Pop Rock