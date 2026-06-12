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Concert par le groupe G’M Saint-Pair-sur-Mer

Concert par le groupe G’M Saint-Pair-sur-Mer

Concert par le groupe G’M Saint-Pair-sur-Mer vendredi 17 juillet 2026.

Adresse : 33 Rue de la Folliotte

Ville : 50380 Saint-Pair-sur-Mer

Département : Manche

Début : vendredi 17 juillet 2026

Fin : vendredi 17 juillet 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Saint-Pair-sur-Mer

Concert par le groupe G’M

33 Rue de la Folliotte Saint-Pair-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 21:00:00
fin : 2026-07-17 01:00:00

Date(s) :
2026-07-17

Concert gratuit , toute sorte de variété en musique par le groupe G’M.   .

33 Rue de la Folliotte Saint-Pair-sur-Mer 50380 Manche Normandie +33 2 33 69 63 01  kaironplageenfolie@gmail.com

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English : Concert par le groupe G’M

L’événement Concert par le groupe G’M Saint-Pair-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Granville Terre et Mer

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