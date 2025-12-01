Concert par le groupe Retz’Cital Rue Loukianoff Pornic

Concert par le groupe Retz’Cital

Rue Loukianoff Amphithéâtre Thomas Narcejac Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 17:00:00

fin : 2025-12-13 17:00:00

Date(s) :

2025-12-13

Vibrez au rythme des voix de Retz’Cital dans l’amphithéâtre Thomas Narcejac à Pornic !



Retz’Cital, le groupe vocal et scénique bien connu du territoire, vous donne rendez-vous pour son grand concert 2025 !

Porté par des chanteurs passionnés et une mise en scène dynamique, ce spectacle vous promet une soirée musicale haute en énergie, mêlant harmonies, interprétations surprenantes et émotions partagées. .

Rue Loukianoff Amphithéâtre Thomas Narcejac Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 84 79 91 06

English :

Vibrate to the rhythm of Retz-Cital?s voices in Pornic?s Thomas Narcejac amphitheatre!

