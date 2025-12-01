Concert par le groupe Retz’Cital Rue Loukianoff Pornic
Concert par le groupe Retz’Cital Rue Loukianoff Pornic samedi 13 décembre 2025.
Concert par le groupe Retz’Cital
Rue Loukianoff Amphithéâtre Thomas Narcejac Pornic Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 17:00:00
fin : 2025-12-13 17:00:00
Date(s) :
2025-12-13
Vibrez au rythme des voix de Retz’Cital dans l’amphithéâtre Thomas Narcejac à Pornic !
Retz’Cital, le groupe vocal et scénique bien connu du territoire, vous donne rendez-vous pour son grand concert 2025 !
Porté par des chanteurs passionnés et une mise en scène dynamique, ce spectacle vous promet une soirée musicale haute en énergie, mêlant harmonies, interprétations surprenantes et émotions partagées. .
Rue Loukianoff Amphithéâtre Thomas Narcejac Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 84 79 91 06
English :
Vibrate to the rhythm of Retz-Cital?s voices in Pornic?s Thomas Narcejac amphitheatre!
L’événement Concert par le groupe Retz’Cital Pornic a été mis à jour le 2025-12-01 par I_OT Pornic