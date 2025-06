Concert par le groupe Univers Brassens – Beynat 20 juin 2025 20:30

Corrèze

Concert par le groupe Univers Brassens Foyer Pierre Demarty Beynat Corrèze

Le groupe Univers Brassens propose un concert consacré aux grands noms de la chanson française. Ce spectacle rend hommage à Jean Ferrat et met en lumière les plus belles chansons du répertoire. Les artistes Jacques Barnabé, Sarah Lazerges, Bernard Chabirand, Christian Daguet et Marc Plaisant assureront l’interprétation musicale de ce moment fort en émotion .

Foyer Pierre Demarty

Beynat 19190 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 59 15 02

