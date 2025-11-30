CONCERT PAR LE TÉNOR DI BETTINO NOELISSIMO Sète
CONCERT PAR LE TÉNOR DI BETTINO NOELISSIMO
34 rue Paul Valéry Sète
Tarif : 17 – 17 – 17 EUR
Début : 2025-11-30
fin : 2025-11-30
2025-11-30
Le Ténor Di Bettino vous propose Noelissimo Tour 2025 dimanche 30 novembre 2025 à 17h, en l’Eglise Saint-Joseph de Sète.Accompagné du pianiste Maxime Buatier, le Ténor Di Bettino interprétera les airs incontournables de Noël Douce Nuit , Mon beau sapin , Minuit Chrétiens , Ave Maria , Panis Angelicus , White Christmas …Après un premier concert de Noël resté dans les mémoires en 2023, ne manquez pas le retour du Ténor Di Bettino à Sète et venez passer le plus beau des Noëls en sa compagnie et celle de son talentueux pianiste! .
+33 7 69 07 53 31 communication.dibettino@gmail.com
English :
Accompanied by pianist Maxime Buatier, tenor Di Bettino will perform Christmas favourites: Douce Nuit , Mon beau sapin , Minuit Chrétiens , Ave Maria , Panis Angelicus , White Christmas …
German :
Begleitet vom Pianisten Maxime Buatier wird der Tenor Di Bettino die unumgänglichen Weihnachtsmelodien vortragen: Douce Nuit , Mon beau sapin , Minuit Chrétiens , Ave Maria , Panis Angelicus , White Christmas …
Italiano :
Accompagnato dal pianista Maxime Buatier, il tenore Di Bettino eseguirà i brani preferiti del Natale: Douce Nuit , Mon beau sapin , Minuit Chrétiens , Ave Maria , Panis Angelicus , White Christmas …
Espanol :
Acompañado por el pianista Maxime Buatier, el tenor Di Bettino interpretará los temas más navideños: Douce Nuit , Mon beau sapin , Minuit Chrétiens , Ave Maria , Panis Angelicus , White Christmas …
L'événement CONCERT PAR LE TÉNOR DI BETTINO NOELISSIMO Sète