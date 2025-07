Concert par l’Ensemble Baroque de Weil der Stadt Riquewihr

Concert par l’Ensemble Baroque de Weil der Stadt Riquewihr samedi 12 juillet 2025.

Concert par l’Ensemble Baroque de Weil der Stadt

Place des Trois Eglises Riquewihr Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-07-12 20:30:00

fin : 2025-07-12

Date(s) :

2025-07-12

Avec une répertoire très vaste entre musique baroque et contemporaine, les musiciens de l’Ensemble Baroque de Weil der Stadt apporte de la fraicheur et de l’émotion à chaque représentation !

Avec un répertoire très vaste, entre musique baroque et contemporaine, les musiciens de l’Ensemble Baroque de Weil der Stadt apportent de la fraicheur et de l’émotion à chaque représentation ! .

Place des Trois Eglises Riquewihr 68340 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 48 66 comitedesfetesderiquewihr@gmail.com

English :

With a vast repertoire ranging from baroque to contemporary music, the musicians of the Ensemble Baroque de Weil der Stadt bring freshness and emotion to every performance!

German :

Mit einem sehr breiten Repertoire zwischen barocker und zeitgenössischer Musik bringen die Musiker des Barock-Ensembles von Weil der Stadt Frische und Emotionen in jede Aufführung!

Italiano :

Con un vasto repertorio che spazia dal barocco alla musica contemporanea, i musicisti dell’Ensemble Baroque de Weil der Stadt portano freschezza ed emozione ad ogni esibizione!

Espanol :

Con un amplio repertorio que abarca desde la música barroca hasta la contemporánea, los músicos del Ensemble Baroque de Weil der Stadt aportan frescura y emoción a cada actuación

L’événement Concert par l’Ensemble Baroque de Weil der Stadt Riquewihr a été mis à jour le 2025-07-03 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr