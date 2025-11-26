Concert par l’Ensemble Choral du Bugue Eglise Saint-Sulpice Le Bugue
Concert par l’Ensemble Choral du Bugue Eglise Saint-Sulpice Le Bugue dimanche 21 décembre 2025.
Concert par l’Ensemble Choral du Bugue
Eglise Saint-Sulpice 46 rue de Paris Le Bugue Dordogne
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Stabat Mater de Jenkins
Messe brève de Leo Delibes
Oratorio de Noël de Saint-Saëns
Interprétés par l’Ensemble Choral du Bugue et des choristes de A Contretemps de Brignac La Plaine (19)
Direction Jean Roux Piano Jean-Baptiste Cougoul
Eglise Saint-Sulpice 46 rue de Paris Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 47 84 68
English : Concert par l’Ensemble Choral du Bugue
Stabat Mater by Jenkins
Messe brève by Leo Delibes
Christmas Oratorio by Saint-Saëns
Performed by the Ensemble Choral du Bugue and choristers from A Contretemps in Brignac La Plaine (19)
Conductor: Jean Roux Piano: Jean-Baptiste Cougoul
German : Concert par l’Ensemble Choral du Bugue
Stabat Mater von Jenkins
Messe brève von Leo Delibes
Weihnachtsoratorium von Saint-Saëns
Interpretiert vom Ensemble Choral du Bugue und Choristen von A Contretemps aus Brignac La Plaine (19)
Leitung: Jean Roux Klavier: Jean-Baptiste Cougoul
Italiano :
Stabat Mater di Jenkins
Messe brève di Leo Delibes
Oratorio di Natale di Saint-Saëns
Eseguito dall’Ensemble Choral du Bugue e dai coristi di A Contretemps di Brignac La Plaine (19)
Diretto da Jean Roux Pianoforte: Jean-Baptiste Cougoul
Espanol :
Stabat Mater de Jenkins
Messe brève de Leo Delibes
Oratorio de Navidad de Saint-Saëns
Interpretado por el Ensemble Choral du Bugue y coristas de A Contretemps de Brignac La Plaine (19)
Dirección: Jean Roux Piano: Jean-Baptiste Cougoul
