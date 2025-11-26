Concert par l’Ensemble Choral du Bugue Eglise Saint-Sulpice Le Bugue

Concert par l’Ensemble Choral du Bugue

Eglise Saint-Sulpice 46 rue de Paris Le Bugue Dordogne

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-21

fin : 2025-12-21

Date(s) :

2025-12-21

Stabat Mater de Jenkins

Messe brève de Leo Delibes

Oratorio de Noël de Saint-Saëns

Interprétés par l’Ensemble Choral du Bugue et des choristes de A Contretemps de Brignac La Plaine (19)

Direction Jean Roux Piano Jean-Baptiste Cougoul

Stabat Mater de Jenkins

Messe brève de Leo Delibes

Oratorio de Noël de Saint-Saëns

Interprétés par l’Ensemble Choral du Bugue et des choristes de A Contretemps de Brignac La Plaine (19)

Direction Jean Roux Piano Jean-Baptiste Cougoul .

Eglise Saint-Sulpice 46 rue de Paris Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 47 84 68

English : Concert par l’Ensemble Choral du Bugue

Stabat Mater by Jenkins

Messe brève by Leo Delibes

Christmas Oratorio by Saint-Saëns

Performed by the Ensemble Choral du Bugue and choristers from A Contretemps in Brignac La Plaine (19)

Conductor: Jean Roux Piano: Jean-Baptiste Cougoul

German : Concert par l’Ensemble Choral du Bugue

Stabat Mater von Jenkins

Messe brève von Leo Delibes

Weihnachtsoratorium von Saint-Saëns

Interpretiert vom Ensemble Choral du Bugue und Choristen von A Contretemps aus Brignac La Plaine (19)

Leitung: Jean Roux Klavier: Jean-Baptiste Cougoul

Italiano :

Stabat Mater di Jenkins

Messe brève di Leo Delibes

Oratorio di Natale di Saint-Saëns

Eseguito dall’Ensemble Choral du Bugue e dai coristi di A Contretemps di Brignac La Plaine (19)

Diretto da Jean Roux Pianoforte: Jean-Baptiste Cougoul

Espanol :

Stabat Mater de Jenkins

Messe brève de Leo Delibes

Oratorio de Navidad de Saint-Saëns

Interpretado por el Ensemble Choral du Bugue y coristas de A Contretemps de Brignac La Plaine (19)

Dirección: Jean Roux Piano: Jean-Baptiste Cougoul

L’événement Concert par l’Ensemble Choral du Bugue Le Bugue a été mis à jour le 2025-11-24 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère