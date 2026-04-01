Concert par l’Ensemble Crescendo Cerisières
Concert par l’Ensemble Crescendo Cerisières dimanche 26 avril 2026.
Cerisières
Concert par l’Ensemble Crescendo
Eglise Saint-Didier Cerisières Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
Tout public
Rendez-vous le dimanche 26 avril pour un concert donné par la chorale Ensemble Crescendo de Colombey les deux Eglises avec instrumenties.
Direction par Annick Fauré .
Eglise Saint-Didier Cerisières 52320 Haute-Marne Grand Est +33 6 50 85 65 70
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English :
L’événement Concert par l’Ensemble Crescendo Cerisières a été mis à jour le 2026-04-21 par Antenne de Chaumont