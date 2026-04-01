Cerisières

Concert par l’Ensemble Crescendo

Eglise Saint-Didier Cerisières Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Tout public

Rendez-vous le dimanche 26 avril pour un concert donné par la chorale Ensemble Crescendo de Colombey les deux Eglises avec instrumenties.

Direction par Annick Fauré .

Eglise Saint-Didier Cerisières 52320 Haute-Marne Grand Est +33 6 50 85 65 70

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English :

L’événement Concert par l’Ensemble Crescendo Cerisières a été mis à jour le 2026-04-21 par Antenne de Chaumont