Concert par l’ensemble « VIVA VOCE » Le Bugue 9 juillet 2025 20:30

Dordogne

Concert par l’ensemble « VIVA VOCE » Eglise Saint-Suplice Le Bugue Dordogne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Début : 2025-07-09 20:30:00

2025-07-09

Concert par l’ensemble « Viva voce », Lux AETERNA. Musique Renaissance et Baroque. Sur réservation

Eglise Saint-Suplice

Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 96 19 08

English : Concert par l’ensemble « VIVA VOCE »

Concert by the « Viva voce » ensemble, Lux AETERNA. Renaissance and Baroque music. Reservations required

German : Concert par l’ensemble « VIVA VOCE »

Konzert des Ensembles « Viva voce », Lux AETERNA. Musik aus der Renaissance und dem Barock. Auf Reservierung

Italiano :

Concerto dell’ensemble « Viva voce », Lux AETERNA. Musica rinascimentale e barocca. Solo su prenotazione

Espanol : Concert par l’ensemble « VIVA VOCE »

Concierto del conjunto « Viva voce », Lux AETERNA. Música renacentista y barroca. Sólo con reserva

L’événement Concert par l’ensemble « VIVA VOCE » Le Bugue a été mis à jour le 2025-06-24 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère