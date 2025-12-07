Concert par l’Ensemble vocal Pro-Arte Lonlay-l’Abbaye
Abbatiale Notre Dame de Lonlay l’Abbaye Lonlay-l’Abbaye Orne
Début : 2025-12-07 16:00:00
fin : 2025-12-07 17:30:00
2025-12-07
A 16h à l’Abbatiale Notre Dame de Lonlay l’Abbaye
La chorale Pro-Arte de Vire vous présente ses chants de noël, musiques variées et chants sacrée.
participation libre aux frais sans réservation
renseignements Angélique Vaugeois Association Culture et Loisirs Lonlay l’Abbaye culturetloisirslonlay@gmail.com .
Abbatiale Notre Dame de Lonlay l’Abbaye Lonlay-l’Abbaye 61700 Orne Normandie +33 6 20 07 81 28 culturetloisirslonlay@gmail.com
