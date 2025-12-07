Concert par l’Ensemble vocal Pro-Arte Lonlay-l’Abbaye

Concert par l’Ensemble vocal Pro-Arte

Abbatiale Notre Dame de Lonlay l'Abbaye Lonlay-l'Abbaye Orne

Début : 2025-12-07 16:00:00

fin : 2025-12-07 17:30:00

A 16h à l’Abbatiale Notre Dame de Lonlay l’Abbaye

La chorale Pro-Arte de Vire vous présente ses chants de noël, musiques variées et chants sacrée.

participation libre aux frais sans réservation

renseignements Angélique Vaugeois Association Culture et Loisirs Lonlay l’Abbaye culturetloisirslonlay@gmail.com .

culturetloisirslonlay@gmail.com

