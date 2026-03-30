Concert par Les violons de Nedde

Salle des fêtes Tarnac Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

Musique et chants traditionnels du Limousin. Mariages… au début du 20ème siècle.

Des chansons de rencontres amoureuses, de mal mariées,

de maris trop petits ou trop vieux…

De la musique des violoneux, qui savaient y faire, avec des

airs de marches de noces et des airs de bal, de ceux qui font

danser tous les invités. .

Salle des fêtes Tarnac 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine arvis.francoise@orange.fr

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English : Concert par Les violons de Nedde

L’événement Concert par Les violons de Nedde Tarnac a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme Terres de Corrèze