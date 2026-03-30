Concert par Les violons de Nedde Tarnac
Concert par Les violons de Nedde Tarnac dimanche 19 avril 2026.
Concert par Les violons de Nedde
Salle des fêtes Tarnac Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-19
Musique et chants traditionnels du Limousin. Mariages… au début du 20ème siècle.
Des chansons de rencontres amoureuses, de mal mariées,
de maris trop petits ou trop vieux…
De la musique des violoneux, qui savaient y faire, avec des
airs de marches de noces et des airs de bal, de ceux qui font
danser tous les invités. .
Salle des fêtes Tarnac 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine arvis.francoise@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert par Les violons de Nedde
L’événement Concert par Les violons de Nedde Tarnac a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme Terres de Corrèze