Mont-Notre-Dame

Concert par l’Octuor de Violoncelles de Champagne

11 Rue de l’Église Mont-Notre-Dame Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 16:00:00

fin : 2026-05-24 17:30:00

Date(s) :

2026-05-24

Concert par l’Octuor de Violoncelles de Champagne le dimanche 24 mai à 16h à l’église de Mont Notre Dame. Réservation conseillée, participation libre.

Musique de films de Miyazaki et musique sacrée.

Visite guidée de l’église Art Déco pour ceux qui le souhaitent à 15h.

Concert par l’Octuor de Violoncelles de Champagne le dimanche 24 mai à 16h à l’église de Mont Notre Dame. Réservation conseillée, participation libre.

Musique de films de Miyazaki et musique sacrée.

Visite guidée de l’église Art Déco pour ceux qui le souhaitent à 15h. .

11 Rue de l’Église Mont-Notre-Dame 02220 Aisne Hauts-de-France +33 061449090 associationlanostra@gmail.com

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English :

Concert by the Octuor de Violoncelles de Champagne on Sunday May 24 at 4pm in the church of Mont Notre Dame. Reservations recommended, free admission.

Music from Miyazaki films and sacred music.

Guided tour of the Art Deco church at 3pm.

L’événement Concert par l’Octuor de Violoncelles de Champagne Mont-Notre-Dame a été mis à jour le 2026-05-06 par OT du Soissonnais-Valois