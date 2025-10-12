Concert par l’Orchestre d’Harmonie du Belinois Salle Jean de la Fontaine Marolles-les-Braults

Concert par l’Orchestre d’Harmonie du Belinois

Salle Jean de la Fontaine Rue des chanterelles Marolles-les-Braults Sarthe

Début : 2025-10-12 15:00:00

fin : 2025-10-12 16:30:00

2025-10-12

Le Centre Culturel de Marolles invite l’Orchestre d’Harmonie du Belinois pour un concert à Marolles-les-Braults.

Concert ouvert à tous Participation au chapeau .

Salle Jean de la Fontaine Rue des chanterelles Marolles-les-Braults 72260 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63

