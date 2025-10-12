Concert par l’Orchestre d’Harmonie du Belinois Salle Jean de la Fontaine Marolles-les-Braults
Salle Jean de la Fontaine Rue des chanterelles Marolles-les-Braults Sarthe
Début : 2025-10-12 15:00:00
fin : 2025-10-12 16:30:00
2025-10-12
Le Centre Culturel de Marolles invite l’Orchestre d’Harmonie du Belinois pour un concert à Marolles-les-Braults.
Concert ouvert à tous Participation au chapeau .
