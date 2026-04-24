Concert par Mystère Guinche Estivales de Haute-Saintonge Mairie Salignac-sur-Charente

Salignac-sur-Charente

Concert par Mystère Guinche Estivales de Haute-Saintonge

Mairie 5 rue de la Mairie Salignac-sur-Charente Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 14:30:00

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

Dans le cadre des Estivales de Haute-Saintonge 2026 , concert gratuit par le groupe Mystère Guinche place de la mairie à 14h30

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Mairie 5 rue de la Mairie Salignac-sur-Charente 17800 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 96 43 04 contact@haute-saintonge.org

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English :

As part of the Estivales de Haute-Saintonge 2026 , free concert by the group Mystère Guinche in the town hall square at 2:30 p.m

L’événement Concert par Mystère Guinche Estivales de Haute-Saintonge Salignac-sur-Charente a été mis à jour le 2026-04-24 par CDC de Haute Saintonge